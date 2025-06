Garrahan: fracasó la audiencia con el Gobierno y los trabajadores ratificaron el paro de hoy y la marcha del jueves

Desde ATE denunciaron la ausencia de funcionarios de peso y definieron el encuentro como "un circo". Paran desde las 21 del miércoles y marcharán a Plaza de Mayo mañana a las 13.

4 de Junio de 2025 17:09hs

El conflicto en el Hospital Garrahan se profundizó este miércoles. La reunión convocada por el Gobierno con los gremios del centro de salud pediátrico de referencia fracasó. Desde ATE denunciaron la ausencia de funcionarios de peso. Tras la audiencia, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anunció un paro nacional en el sector salud.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Se realizó en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano. La reunión había sido inicialmente pautada para el jueves, pero se adelantó por decisión oficial. Los médicos residentes, que no están sindicalizados, no participaron.

El Ministerio de Capital Humano afirmó que la convocatoria buscaba "generar espacios de diálogo entre las partes y avanzar en la búsqueda de soluciones a los conflictos planteados". Sin embargo, para los gremios, la ausencia de representantes del Ministerio de Salud, de Economía y de la Jefatura de Gabinete evidenció la "falta de interés de la política" para resolver el conflicto.

Aguiar es uno de los sindicalistas más críticos de la gestión del presidente Javier Milei. Él había adelantado, previo a la reunión con el Gobierno: "Si no tenemos una respuesta positiva, vamos a determinar una medida nacional en Salud". Él expresó su preocupación por el sistema sanitario público. "A nadie se le escapa que el ajuste recrudece aún más en las provincias. Con este Gobierno, el sistema sanitario público está en peligro y no vamos a parar de luchar para defenderlo. ¡Quieren hacer de la salud un negocio y no van a poder!", afirmó.

En ATE confirmaron el inicio del paro para este miércoles a partir de las 21 horas. El gremio indicó en un comunicado: "Ante el salario de hambre de los trabajadores, las crecientes renuncias y el vaciamiento del hospital, los funcionarios de bajo rango de Milei plantearon que ven con “preocupación” lo que sucede en el hospital, llamando a sostener el “normal funcionamiento”". Al mismo tiempo, las autoridades están amenazando a los compañeros residentes. Los consejeros deben renunciar ya.

"La delegación sindical, compuesta por compañeros al frente de la lucha, dejó en claro la situación. El hospital se viene abajo por responsabilidad de la conducción. No hay nada, solo un sostenido ataque a los trabajadores. Por eso, se realizará el paro y una gran movilización a Plaza de Mayo, mañana a las 13 horas", agregaron. Por su parte, los médicos residentes del Garrahan rechazaron el bono no remunerativo de 500.000 pesos anunciado por el Hospital. Ellos continuarán con el paro.