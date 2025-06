Elon Musk, con todo contra el Presupuesto de Trump: ”Abominación repugnante” que ”lleva a EE. UU. a la bancarrota”

"Este proyecto de ley de gastos del Congreso masivo, escandaloso y lleno de carne de cerdo es una abominación repugnante", publicó el magnate en su X, días después de dejar el gobierno estadounidense. El proyecto aumentaría el déficit en 3,8 billones de dólares.

Elon Musk arremetió con fuerza este martes contra el proyecto de ley de presupuesto enviada al Congreso estadounidense por el presidente Trump. El Senado aún debe aprobarlo. Musk motejó al documento de “abominación repugnante”. "Lo siento, pero no puedo soportarlo más. Este proyecto de ley de gastos del Congreso masivo, escandaloso y lleno de carne de cerdo es una abominación repugnante", publicó el multimillonario de la tecnología en X.

El magnate, dueño de Tesla, SpaceX, Neuralink y otras compañías, añadió en una publicación posterior: "El Congreso está llevando a Estados Unidos a la bancarrota". En referencia a los legisladores que le dieron el visto bueno en la Cámara de Representantes, expresó: "Vergüenza para aquellos que votaron a favor: saben que hicieron mal”.

No es la primera vez que Musk ataca el proyecto de ley. En una entrevista, después de que los republicanos aprobaran el paquete en la Cámara de Representantes, Musk se mostró "decepcionado" con el enorme proyecto de ley. Argumentó que aumentaría "el déficit presupuestario, no solo no lo disminuye". También socavaría "el trabajo que está haciendo el equipo de DOGE", la agencia gubernamental que presidía hasta días atrás. Esta agencia era la encargada de aplicar la motosierra a los distintos departamentos del Estado.

El "gran y hermoso proyecto de ley" de presupuesto de Trump recibió media sanción en la Cámara de Representantes y ahora está en análisis en el Senado. Incluye billones de dólares en recortes de impuestos. También contempla un gran impulso al ejército de EE.UU. y al gasto en seguridad nacional.

Este gasto se paga en gran medida por reformas a los programas federales de nutrición y salud, como Medicaid, donde se aplicarían fuertes recortes. También se incluyen recortes a los programas de energía. La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estima que el proyecto de ley acumularía otros 3,8 billones de dólares para el déficit.