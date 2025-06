"En 2014 (en la pizzería donde trabajaba) se metieron a asaltarnos una noche. Me gatillaron porque no encontraba la llave de la moto, me dieron en la espalda, caí al piso, pensé que estaba muriendo. En el hospital me diagnosticaron lesión medular. Tenía una vida muy activa y tuve que aprender a vivir de nuevo, a bañar, a cambiarme", relató en diálogo con Eduardo Serenellini.

2 de Junio de 2025 17:38hs

