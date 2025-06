El director de ARBA aclaró que Buenos Aires no perseguirá a nadie por 'usar dólares del canuto'

Cristian Girard reconoció negociaciones con el Gobierno nacional, pero insistió en que "se necesita una ley para dar seguridad jurídica". Desde Buenos Aires alertan que liberar la obligación de informar a $600 millones anuales facilitará la proliferación de maniobras de lavado.

2 de Junio de 2025 15:56hs

El Gobierno bonaerense reconoció negociaciones con Nación. Buscan adherir al Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos, que incentiva el uso de dólares no declarados. La administración provincial advirtió que "se necesita una ley para dar seguridad jurídica".

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, precisó que, junto al ministro de Economía local, Pablo López, mantuvieron una reunión "muy cordial". El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, participó en el encuentro.

El tono de la reunión fue radicalmente distinto a la propaganda oficial. El anuncio del Gobierno nacional requería una modificación por ley del Régimen Penal Cambiario, del Régimen Penal Tributario y de la Ley de Procedimiento Tributario.

El director de ARBA puntualizó la alerta sobre los umbrales establecidos. Esto se refiere a la eliminación de controles para operaciones menores a $50 millones. El Gobernador planteó un monto de $50 millones por mes por persona. Esto suma $600 millones por año, un monto realmente elevado que representa "siete veces la máxima facturación que admite el régimen simplificado de monotributo, de la categoría más alta". Esto puede hacer que "fácilmente proliferen maniobras de blanqueo de dineros que tienen un origen ilícito".

Kicillof manifestó su "preocupación" porque "se necesitaba una ley". El funcionario subrayó: "No es que vayamos a perseguir a nadie que tenga un canuto abajo del colchón ni que estemos en contra de que la gente use los dólares, ni que no queramos que se mueva la actividad".

La adenda propuesta está en análisis. Una nueva reunión o intercambio con las autoridades nacionales definirá sus términos. Hasta el momento, Catamarca y Tucumán adhirieron al convenio de intercambio de información. Este convenio se encuadra en el denominado 'Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos'.