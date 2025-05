Se suspendió el juicio por la muerte de Maradona

"La doctora Makintach marcó un perjuicio para las partes y para los jueces del tribunal", sostuvo el juez Savarino. Su par, Verónica Di Tommaso, eligió parafrasear al astro fallecido. Ella afirmó: "Hubo una persona que se equivocó y pagó". Ambos integraban el tribunal con Makintach.

29 de Mayo de 2025 13:21hs

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ha sido suspendido. Un nuevo proceso deberá realizarse desde cero. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro se quedó con dos integrantes el martes pasado. Ellos son Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. Esto ocurrió después del apartamiento de Julieta Makintach. Un escándalo por la filmación de un documental, con grabaciones prohibidas dentro de la sala, provocó su remoción.

El juez Savarino aseguró este jueves: "Los actos serán declarados nulos". Él añadió que "la doctora Makintach marcó un perjuicio para las partes y para los jueces del tribunal". Él sostuvo: "Consideramos que la intervención de la doctora Makintach marca la nulidad del debate". Él también dijo que todo se retrotraerá a la audiencia del 338. Esta es la etapa de presentación de pruebas. Él marcó que tendrá que haber nuevos jueces. Él remarcó: "Creemos que la causa tiene que sortearse en otro tribunal". Savarino enfatizó: "El juicio estaba bien desarrollado por todos nosotros menos por una persona que fue apartada".

Su par, Verónica Di Tommaso, eligió parafrasear al astro fallecido. Ella afirmó: "Hubo una persona que se equivocó y pagó, y está pagando y seguramente va a seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia, y la Justicia no se mancha". La decisión hizo llorar a Dalma y Gianinna Maradona. Ellas son hijas del ex DT. Su abogado, Fernando Burlando, las consoló.

El debate había comenzado el 11 de marzo. Desde entonces, se realizaron 20 audiencias. La bochornosa salida de Makintach ocurrió el martes último. Maradona tenía 60 años cuando murió el 25 de noviembre de 2020. Él se encontraba en precarias condiciones en una casa alquilada en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre. Esto ocurrió 22 días después de ser operado por un hematoma subdural en la Clínica Olivos, de Vicente López.

Los fiscales Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra establecieron responsabilidades. Ellos calificaron la actuación del equipo médico como "deficiente", "temeraria" e "indiferente". Ellos afirmaron que el equipo "no hizo nada" para evitar su fallecimiento.