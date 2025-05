"Estamos pagando sueldos con demoras, ahora viene el aguinaldo. Por cien pesos que deberíamos recibir, estamos recibiendo 45. "El ajuste de los aranceles no llega y por lo que vemos, no va a llegar. El Gobierno nacional ha decidido no convocar al Directorio que debe otorgar los aumentos", explicó Fernando Zizzias, presidente de la cámara de escuelas especiales de CABA.

29 de Mayo de 2025 12:59hs

Escuchar