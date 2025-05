Ricardo Darín le respondió a Caputo: “Me trató de Ricardito, bastante despectivo”

El ministro de Economía había cuestionado los dichos del actor acerca del precio de las empanadas.

27 de Mayo de 2025 07:37hs

Ricardo Darín se vio envuelto en un nuevo escándalo luego de sus dichos en La Mesa de Mirtha (El Trece), en los que, no solo criticó la medida del gobierno de Javier Milei que fomenta el blanqueo de “los dólares en el colchón”, sino que se quejó del precio de las empanadas.



“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!”, destacó el actor en el programa.

Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes. Todo bien si puede comprar empanadas en Mi gusto o Don julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito", aseguró el funcionario,