Julieta Makintach, la jueza del escándalo del juicio por la muerte de Maradona: “No me voy a apartar”

Luego de que trascendiera que filmaba un documental en secreto durante el desarrollo del dabate oral, la jueza señaló: “Quizás me equivoqué, pero hace tiempo que el paradigma habla a través de sus sentencias no funciona. Busco acercar la justicia a la sociedad, ese era mi noble propósito”.

27 de Mayo de 2025 12:32hs

En una nueva audiencia, la magistrada rechazó las acusaciones en contra por participar de un supuesto documental sobre el proceso

Yo no me voy a apartar, no voy a dar lugar a la nulidad de este debate porque no lo merece”. Así lo aseguró Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, durante una audiencia en la mañana de hoy.