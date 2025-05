Donald Trump anunció que rescindirá todos los contratos de Harvard con el Estado

Desde el mes pasado, la administración Trump ha congelado aproximadamente 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos destinados a esa universidad, la más cosmopolita de EE. UU. y una de las más prestigiosas del mundo.

27 de Mayo de 2025 13:23hs

La administración del presidente Donald Trump se apresta a rescindir todos los contratos federales restantes con la Universidad de Harvard, cuyo valor estimado asciende a 100 millones de dólares. Esta decisión, revelada por medios locales a través de una misiva que será enviada este martes a las agencias federales, representa una nueva escalada en la confrontación entre la Casa Blanca y la prestigiosa institución académica.

En la comunicación, el Comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Josh Gruenbaum, instruye a las agencias federales a revisar sus convenios, anular aquellos que no se consideren esenciales y, en caso necesario, reasignarlos a otros proveedores. Un borrador de la carta, difundido por The New York Times, indica que la Administración de Servicios Generales de EE.UU. (GSA) está colaborando con todas las agencias en este proceso de revisión para la terminación o transición de sus acuerdos con Harvard y sus filiales, en línea con la directriz de que todos los servicios contratados por el gobierno federal "defiendan y promuevan firmemente las prioridades estratégicas de la agencia".

La carta, fechada este martes, será entregada hoy mismo a las agencias federales, con un plazo de respuesta hasta el 6 de junio para presentar una lista de las cancelaciones contractuales. Es importante destacar que los contratos de servicios considerados críticos no serán anulados de inmediato, sino que se procederá a su transferencia a otros proveedores. Esta acción se suma a la estrategia del presidente estadounidense de ejercer mayor control sobre una de las universidades más prominentes del país, afectando directamente su estabilidad financiera.

Desde el mes pasado, la administración Trump ha congelado aproximadamente 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos destinados a Harvard. Además, había prohibido a la universidad matricular a estudiantes internacionales, aunque esta última orden ha sido temporalmente suspendida por una resolución judicial.

El gobierno de Estados Unidos ha justificado estas acciones contra Harvard como una defensa de los derechos civiles. Acusa a la universidad de poseer un sesgo "woke" (progresista), de continuar aplicando criterios raciales en sus políticas de admisión y de tolerar comportamientos antisemitas dentro del campus.