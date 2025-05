Presentaron a Ancelotti como entrenador de Brasil: la primera lista, sin Neymar

El experimentado técnico de 65 años debutará con la Scratch el 5 de junio en Guayaquil, enfrentando a Ecuador, y cinco días después se estrenará como local en el Neo Química Arena de São Paulo, cuando Brasil se mida con Paraguay.

En una concurrida conferencia de prensa en un hotel de Río de Janeiro, Carlo Ancelotti fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la selección de Brasil. El afamado estratega italiano ha provocado una verdadera revolución en el Scratch, reavivando la esperanza de los aficionados del combinado nacional. Durante sus primeras declaraciones como entrenador de la Canarinha, Carletto también reveló la lista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Ancelotti compartió sus sensaciones iniciales, expresando: "La primera impresión es muy bonita. Es un honor, un orgullo comandar a la mejor selección del mundo. Tengo mucha ilusión de que Brasil vuelva a ser campeón. Tener el objetivo de ganar el Mundial no tiene que ser solamente de 23 jugadores o de un staff. Es la motivación de un país. Creo que Brasil tiene un amor incondicional con su selección. Esto es otro aspecto muy importante". El experimentado técnico de 65 años debutará con la Scratch el 5 de junio en Guayaquil, enfrentando a Ecuador, y cinco días después se estrenará como local en el Neo Química Arena de São Paulo, cuando Brasil se mida con Paraguay.

Una de las principales novedades en la nómina de futbolistas anunciada por Ancelotti es la ausencia de Neymar Júnior. El astro del Santos, cuyo futuro aún es incierto, fue desafectado por no encontrarse en su mejor condición física. Al respecto, el exentrenador del Chelsea y el Milan explicó: "En el caso concreto de Neymar, contamos con él. Brasil cuenta con él. Regresó a Brasil para jugar, para prepararse bien para el Mundial. Hablé con él esta mañana temprano para explicarle esto. Él está totalmente de acuerdo. Así que continuamos". Otros nombres destacados que regresan a la convocatoria son Casemiro, pieza fundamental en su Real Madrid, y Antony, ambos ausentes en citaciones anteriores. Además, confirmó las bajas por lesión de Joelinton, Rodrygo, Éderson y Militão.

El flamante seleccionador reflexionó sobre las exigencias del fútbol actual, señalando: "Este es el fútbol de hoy. No hay tiempo para la preparación. Creo que el equipo estará preparado para estos dos partidos. Son muy importantes para la clasificación. Intenté llamar a jugadores que estuvieran dispuestos a contribuir. Es una temporada exigente. Los jugadores estarán preparados para contribuir e intentar ganar". Con firmeza, añadió: "Me siento muy orgulloso de estar aquí, porque la historia dice que Brasil es el mejor equipo del mundo. Brasil ganó cinco Mundiales y quiere ganar el sexto y me eligió a mí para ganar. Es una tremenda responsabilidad, pero la asumo con gusto".

Finalmente, Ancelotti compartió su profunda conexión con Brasil, la cual, según sus palabras, ha estado presente a lo largo de toda su vida: "Mi conexión con Brasil empezó muy temprano, en los años 80, con Falcão, Cerezo; después entrené a 34 jugadores brasileños. Puedo mencionarlos a todos porque tengo buena memoria, pero me parece una falta de respeto si me olvido de alguien. Pero Ronaldinho, Ronaldo, Pato, Kaká, Douglas Costa, Emerson, Amoroso, Roque Junior, Dida, Marcelo, Douglas Costa, Cafú, Endrick, Rodrygo, Vini, Militao... fueron muchos". Concluyó su intervención expresando su alegría por visitar Río de Janeiro por primera vez: "Es raro porque he estado en todas las ciudades del mundo y faltaba Río. Quiero disfrutar y aprovechar esta ciudad”.