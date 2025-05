El factor número 1 es la asfixia salarial. Los salarios en muchísimos casos directamente no cubren la canasta de pobreza. Las condiciones de trabajo empeoran, el presupuesto está congelado, no hay ningún tipo de respuesta. Hemos tenido renuncias masivas de gente muy calificada y que no está siendo reemplazada", enumeró Alejandro Lipcovich, delegado del Hospital Garrahan.

26 de Mayo de 2025 05:44hs

