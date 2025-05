Beto Márcico: ”El problema más grande que tiene Boca es con los jugadores”

"Tiene que venir alguien que ponga disciplina y que traiga jugadores que quieran jugar en Boca, que se queden y representen al club", advirtió el ídolo xeneize, quien fue muy duro con Carlos Palacios.

22 de Mayo de 2025 14:10hs

"Hay un problema con los jugadores, el problema más grande que tiene Boca es con los jugadores", tiró sin filtro el Beto. "Hay que poner disciplina, se rompió con los jugadores. Hay jugadores que la gente no soporta más, y después eso se les va a venir a todos los directivos... va a ser mucho más grave", advirtió Márcico.

Además, le pegó al chileno Carlos Palacios por el insólito gol que erró sobre el cierre del primer tiempo ante Independiente: "Cuando erró el gol, se queda mirando al piso... No puede ser. No está para jugar en Boca, o te tienen que preparar de otra manera", disparó en el programa Fútbol Continental.

"Cuando yo llegaba a la cancha, la gente ya sabía que algo iba a pasar. En Boca se tienen que mejorar muchas cosas y hay jugadores que no dan la talla. Capaz que les está pesando mucho jugar en Boca", agregó, contundente.

En medio de la danza de nombres por el nuevo DT, el ídolo dejó en claro lo que espera del próximo técnico: "Tiene que venir alguien que ponga disciplina y que traiga jugadores que quieran jugar en Boca, que se queden y representen al club".

Pero eso no fue todo. El Beto siguió con el estilo de DT que prefiere: "Boca tiene que encontrar un técnico que prepare al equipo de otra manera. A mí no me gusta el técnico que te abraza y te habla al oído"