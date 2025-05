"No voté, estoy un poco cansada y veo la dificultad de la gente día a día"

"No mentengo el respaldo al PRO, no nos visita ningún político, fueron muchas promesas y ninguna cumplida. Yo hago político todos los días, no prometo lo que no hago. Cocino todos los días", dijo la referente social.

21 de Mayo de 2025 08:37hs

Desde hace casi 30 años, Margarita Barrientos sostiene en el asentamiento Los Piletones un comedor comunitario que alimenta a miles. "Perdimos la esperanza en todos, seguimos haciendo tres horas de cola en el comedor para retirar comida", explicó. "No voté, estoy un poco cansada, veo la dificultad de la gente día a día. No mentengo el respaldo al PRO, no nos visita ningún político fueron muchas promesas y ninguna cumplida", dijo Margarita Barrientos en diálog con Daniel López. "Me parte el alma dar todos los días lo mismo porque no hay otra cosa. Me siento defraudada”, dijo.