Sheffield, cuna del club de fútbol más antiguo del mundo, le arrebata a Escocia la invención del 'pase'

20 de Mayo de 2025 16:17hs

La mente tiende a pensar que el mundo siempre fue como se la conoce ahora. Sin embargo, en pocas generaciones los cambios pueden ser vertiginosos: ¿se imaginan un fútbol sin pases? Pues así se jugaba el deporte más popular del mundo a mediados del siglo XIX, hasta que los escoceses inventaron un estilo de toque y toque que en el siglo XXI fue potenciado por equipos como el Barcelona de Guardiola, para ser hoy la jugada más emblemática y eficiente del deporte... o al menos eso se creía hasta ahora.

Un reciente artículo de investigación, publicado en el International Journal of the History of Sport, presenta sólidas pruebas que sugieren que elementos fundamentales del fútbol moderno se originaron en la ciudad de Sheffield, Inglaterra.

El pase, una acción crucial y omnipresente en el fútbol actual, es el foco de esta nueva evidencia. La investigación, liderada por el doctor John Wilson de la Management School de la Universidad de Sheffield, desafía la creencia extendida de que el pase se desarrolló inicialmente en Escocia, afirmando que su evolución tuvo lugar en Sheffield.

A mediados del siglo XIX, el fútbol se caracterizaba por el dribling. Sin embargo, en la década de 1860, informes de partidos en Sheffield ya describían el uso de pases y golpes hacia adelante, incluyendo balones largos y remates de cabeza. Este desarrollo táctico se interrelacionó directamente con la evolución de las reglas del juego, fomentando un juego combinado con jugadores distribuidos transversalmente en el campo.

Aunque la táctica de pases no siempre fue exitosa en sus inicios, el fundamento del fútbol moderno de pases y posesión se estableció en Sheffield, siendo posteriormente perfeccionado por jugadores escoceses.

Actualmente, el pase es una técnica universal, elevada a una forma de arte en clubes de élite. Los autores del estudio establecen un vínculo evolutivo directo entre la pasión y las tácticas de posesión desarrolladas en Sheffield y el estilo de juego de equipos contemporáneos, consolidando a la ciudad como la primera cultura futbolística del mundo.