"La gente nos reconoció en la calle que antes la Ciudad estaba mejor", destacó el legislador electo. "No me engancho con la agresividad personal de Macri. Él habla más de mí que yo de él. Llevar la discusión por la Ciudad al plano de la descalificación personal me sorprende", subrayó el exjefe de Gobierno porteño.

19 de Mayo de 2025 17:57hs

