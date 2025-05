"El Gobierno no entiende la economía productiva de la Argentina, se mira el país desde la Ciudad de Buenos Aires. Negar el cambio climático es necio, no se recuerdan ciclos de sequías extremas e inundaciones como los de estos años. No se entiende la agresión contra el INTA", alegó Julián Domínguez, exdiputado y exministro de Agricultura de la Nación.

17 de Mayo de 2025 08:40hs

