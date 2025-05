Milton Delgado: ”Hay que salir a hacer un buen partido, a ganar y pasar”

"Siempre soñé con ganar un título con Boca. Estamos cerquita, a 3 partidos", subrayó el juvenil de Boca.

"Siempre soñé con ganar un título con Boca. Estamos cerquita, a 3 partidos".

"Lo mío es sacrificio. Puedo jugar en los lugares que tengo que ocupar".

"Siempre miré y traté de aprender de Equi Fernández. Es un jugador muy bueno e inteligente para jugar"

"A Cabral hay que estarle cerquita, no hay que perderlo de vista".

"Estamos bien, con ansias de jugarlo. Todos juntos queremos sacarlo adelante"

"Tratamos de mejorar partido a partido y hacer las cosas bien. A veces las cosas no salen, pero ojalá que el lunes hagamos un lindo partido".

"Me gustó siempre jugar de 5 solo. Cuando jugué de doble 5, me metía para el costado y me sentía un poco incómodo".

"Herrón me pide que trate de jugar simple, que sea yo adentro de la cancha, que trate de hablar. Con una palabra que ordene a mis compañeros y que juegue simple y para adelante, que mis mejores partidos son jugando así".

"Yo sé lo que es Boca, porque estoy desde chiquito. Por suerte, salgo cada partido con tranquilidad y la responsabilidad que tenemos".

"Todos quedamos con bronca después del partido con River. Esto es partido a partido y tenemos que estar pendientes de Independiente. Hay que salir a hacer un buen partido, a ganar y pasar".

"Para mí, todos los partidos son muy importantes, pero sabemos la instancia que estamos y este con Independiente es el más importante que voy a jugar".

"Hay muchas cosas que hacemos bien, para mí no estamos tan mal. No sé si estamos muy bien, pero mal, mal no estamos".