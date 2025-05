Tetaz: "Si (los ensambladores de celulares) no pueden competir, que se dediquen a otra cosa"

"Los mecanismos de protección tienen que ser transitorios. No hay un argumento masivo por el cual el que ensambla en Tierra del Fuego no pueda trabajar de otra cosa", consideró el diputado radical. El economista, por otro lado, consideró que la postergación de anuncios del Gobierno para "usar los dólares del colchón" tiene que ver con la falta de detalles que hagan atractiva la medida. "No puede ser un blanqueo por decreto, en ese caso debería pasar por el Congreso", explicó.

15 de Mayo de 2025 17:52hs

