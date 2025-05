Marcha de los jubilados al Congreso: hirieron al padre Olveira y se llevaron detenido a un manifestante

Los manifestantes denunciaron el accionar policial y la complicidad de una compañía de transporte público que desvió su recorrido para entorpecer la protesta.

14 de Mayo de 2025 16:34hs

Un grupo de jubilados se movilizó nuevamente frente al Congreso de la Nación para reclamar mejoras en sus haberes y alternativas a la moratoria previsional, en el marco del debate por reformas en la Cámara de Diputados. Las fuerzas de seguridad nacionales desplegaron el protocolo antipiquetes, utilizando gas lacrimógeno contra los manifestantes, quienes contaron con el apoyo de activistas religiosos y sacerdotes católicos.

El operativo de las fuerzas federales, que incluyó a Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, se desplegó en la avenida Rivadavia, limitando el tránsito vehicular y empujando a los manifestantes con escudos sobre la vereda y contra las paredes. Durante la protesta, el padre Francisco "Paco" Olveira resultó herido y una persona que lo auxilió fue detenida.

Olveira y otro cura fueron demorados, y luego los liberaron. Los manifestantes denunciaron el accionar policial y la complicidad de una compañía de transporte público que desvió su recorrido para entorpecer la protesta.

Los jubilados reclaman por el bajo monto de las jubilaciones y pensiones, que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. La jubilación mínima actual es de $296.396, la PUAM de $237.116 y la Pensión No Contributiva de $207.477, con un bono adicional de $70.000 que no se actualiza desde marzo de 2024. Además, denuncian el vencimiento de la moratoria previsional en marzo de 2025, que permitía acceder a una remuneración a trabajadores que cumplieron la edad jubilatoria pero no llegaron a los 35 años de aportes.