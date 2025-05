"El Gobierno tiene el objetivo de llegar a las elecciones con una inflación del uno y pico por ciento. El Banco Central no está comprando reservas, y el Riesgo País no está bajando lo suficiente. No es lo mismo llenar las reservas con préstamos que con dólares propios. Tarde o temprano, el Banco Central deberá comprar reservas; por eso, puede subir el dólar después de octubre y rebotar un poco la inflación", analizó el economista.

14 de Mayo de 2025 17:40hs

