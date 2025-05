River Plate goleó a Barracas Central y así quedó el cuadro de los cuartos de final

El Millonario superó 3-0 al Guapo y sacó su boleto a la próxima instancia del campeonato local. Los cruces.

13 de Mayo de 2025 07:06hs

Los cruces de los octavos de final bajaron el telón el día lunes con el triunfo del Millonario por 3-0 sobre el Guapo en el Estadio Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo abrió el marcador con el tanto del chileno Paulo Díaz, mientras que Ignacio Fernández aumentó la ventaja sobre el cierre de la primera etapa. Marcos Acuña

Así serán los cruces de cuartos de final del Apertura 2025

Argentinos Juniors vs San Lorenzo

River vs Platense

Rosario Central vs Huracán

Boca vs Independiente