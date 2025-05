Muerte de Maradona: Gianinna declaró que Luque nunca supo explicar el tratamiento, y describió a su padre ”perdido y solo”

"Luque me dijo que lo veía mejor, pero yo lo veía que estaba peor, que no podía conectarse con la realidad. Estaba dormido, lento y ellos no veían lo mismo que yo", relató la hija del Diez.

13 de Mayo de 2025 15:53hs

Gianinna Maradona (35), hija de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio por la muerte de su padre, asegurando ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro que el acusado Leopoldo Luque (44) "no sabía explicar el tratamiento" que llevaba adelante con el ex astro futbolístico.

Gianinna profundizó en la responsabilidad de Luque, señalando que "era su médico de cabecera, su médico clínico, tenía toda la responsabilidad porque él después arma a su equipo, siempre con Matías Morla a la cabeza. Entre ellos era el equipo médico que llevaba adelante la salud de mi papá".

Gianinna comenzó su declaración relatando una conversación con su padre el 10 de octubre de 2020, donde lo encontró desorientado: "El 10 de octubre de 2020 hablé con mi papá, le pregunté cómo estaba. No estaba muy bien. Empezamos a hablar y me dijo 'cómo voy a estar si pasé mi cumpleaños solo´. Yo le respondí que no había pasado aún su cumpleaños. Estaba perdido en tiempo y espacio".

Ante esta situación, Gianinna se comunicó con Luque, describiendo a su padre como "perdido y lento". Según su testimonio, Luque le respondió que Maradona tenía "altibajos" y estaba siendo tratado, mencionando a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz. Sin embargo, Gianinna expresó su preocupación: "Luque me dijo que lo veía mejor, pero yo lo veía que estaba peor, que no podía conectarse con la realidad. Estaba dormido, lento y ellos no veían lo mismo que yo".

Gianinna compartió un episodio particularmente doloroso durante la celebración del 60 cumpleaños de su padre: "Cuando le pregunté si quería venir conmigo me estiró los brazos como un bebé de nueve meses le tira los brazos a su madre". Sin embargo, el entorno de Maradona, liderado por Jonathan Esposito, impidió que se lo llevaran.

Sobre la imputada Cosachov, Gianinna declaró que su primer contacto fue antes del traslado de Maradona a Ipensa, mientras que a Díaz lo conoció en la reunión para definir la internación domiciliaria. "Nos dijo que iba a acompañar este proceso que nos estaba aconsejando el doctor Luque y Agustina, que la internación domiciliaria era lo mejor porque de otra manera no iba aguantar. Fue una internación domiciliaria seria que nunca cumplieron", afirmó Gianinna.

Gianinna también describió una reunión clave en la Clínica Olivos, donde se discutió el plan de internación domiciliaria. "Con Dalma pasamos una internación en un neuropsiquiátrico y salió bien. Confiábamos en la propuesta de Luque, Cosachov y Diaz, apoyados por Swiss Medical. Nos dijeron que había que conseguir una casa y que tenga todo el equipamiento serio para que tenga un orden y pueda salir de esa situación", explicó.

Sin embargo, Gianinna expresó su decepción al recordar los audios de Luque posteriores a la reunión: "Con el diario del lunes, por los audios de Luque hablando de Dalma y de mí, diciendo 'lo logramos´, que ´las tenemos adentro´, siento que fue una puesta en escena, una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que buscaron seguir teniendo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo".

Tras escuchar el audio de la reunión, Gianinna describió sus sentimientos: "Me causó mucho dolor, me pareció injusto todo lo que ocurrió en la charla, todo lo que se habló, prometió y no se cumplió. Todos los responsables que hablaban ahí y no cumplieron, siento que fue una manipulación horrible". Gianinna concluyó su declaración con una expresión de profundo pesar: "Desearía volver el tiempo atrás y sacarlos a todos cagando".