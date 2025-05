Un hombre murió de un infarto luego de ser asaltado en su casa

La cuidadora del anciano, una joven de 20 años, descubrió que éste no reaccionaba y solicitó asistencia médica. El cuerpo no presentaba señales de violencia.

12 de Mayo de 2025 16:47hs

Un hombre mayor falleció de un infarto tras un violento robo en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Los delincuentes ingresaron a la vivienda, situada en las calles Centenera y Estrada, y tras encerrar a los residentes en una habitación, se dieron a la fuga.

La cuidadora del anciano, una joven de 20 años, descubrió que éste no reaccionaba y solicitó asistencia médica. Al llegar al lugar, los profesionales del SAME confirmaron el deceso de la víctima. Posteriormente, se informó que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

La cuidadora fue interrogada por la policía, proporcionando detalles del incidente y asegurando que los delincuentes habían huido.

La División Homicidios se hizo cargo de la investigación, procediendo al cierre de la vivienda y al levantamiento de pruebas para identificar a los responsables. El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, a cargo del fiscal Herrera.