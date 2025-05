Insúa antes del partido con River: ”La prioridad era estar entre los 8 y lo conseguimos una fecha antes”

"Cuando un rival tiene un jugador como Mastantuono, tiene una atención superior al normal. Buscaremos anularlo, pero decirlo es fácil y hacerlo es más complejo. Haremos todo lo posible para que juegue lo menos cómodo", señaló el DT de Barracas Central.

10 de Mayo de 2025 07:15hs

Otros textuales de Insúa:

"Trataremos de jugar el partido al límite. Por la competitividad del fútbol argentino, todos deben pensar de la misma manera".

"Cuando un rival tiene un jugador como Mastantuono, tiene una atención superior al normal. Buscaremos anularlo, pero decirlo es fácil y hacerlo es más complejo. Haremos todo lo posible para que juegue lo menos cómodo".

"Mojamos la cancha para adaptarnos a los campos como el de River. Estamos acostumbrados. Veo al equipo con mucha confianza y con deseo de hacer todo el esfuerzo necesario para intentar estar a la altura de la circunstancia".

"Cuando ves el banco de River te das cuenta que el problema de jugar entre semana no lo van a tener".

"No estamos satisfechos aún. Conseguimos un objetivo sin jugar de local. Hay mérito en los jugadores.

El objetivo más importante es clasificar a un torneo internacional. Nos va a poner a prueba para nuestro momento actual y nuestras posibilidades de cara a futuro".

"No me molesta cuando hablan del arbitraje. Sé que es una estrategia para perjudicar a Barracas. Cuando me tocó perder, nunca me preguntaron por el arbitraje".

"Argentinos Juniors es el equipo que más me gusta del fútbol argentino".