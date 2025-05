"Siento mucha bronca", dijo La periodista, impulsora de Ficha Limpia. "No me dejaron entrar a la Sesión".

Ficha Limpia que vuelve a foja cero y ya no puede tratarse en lo que queda del año. "Siento mucha bronca", dijo la periodista, impulsora de Ficha Limpia. "No me dejaron entrar a la Sesión".

"En el Congreso hay olor a podrido" , dijo Fanny Mandelbaum.