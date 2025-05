Jorge Macri: “No escuché al kirchnerismo hablar de los US$ 6.000 millones que le quitaron a la Ciudad”

"Lospennato tiene como objetivo ser legisladora, no vino acá porque quiere ser Jefa de Gobierno. Quiere defender a la Ciudad desde ese lugar y es muy bueno. Necesitamos hoy gente que quiera legislar", destacó el jefe de Gobierno.

6 de Mayo de 2025 13:12hs

COPARTICIPACIÓN. “Silvia Lospennato sostiene todas nuestras propuestas y lo demostró en el debate. Hizo preguntas sobre qué harían los otros candidatos sobre la deuda en la Ciudad y prácticamente nadie contestó. No escuché al kirchnerismo hablar de los 6.000 millones de dólares que le quitaron a la Ciudad y tampoco escuché a Adorni decir si hay que devolver ese dinero o no. Lospennato tiene como objetivo ser legisladora, no vino acá porque quiere ser Jefa de Gobierno. Quiere defender a la Ciudad desde ese lugar y es muy bueno. Necesitamos hoy gente que quiera legislar”.

ELECCIONES. “El voto que sirve es para Silvia Lospennato. Esta elección es importante porque lo que necesitamos para seguir haciendo cosas para la Ciudad es tener más legisladores. EL PRO tiene apenas 7, y ahora tenemos la posibilidad de incorporar más leyes como la ley antitrapitos. O para discutir la autonomía de la Ciudad que nos permitirían hacer muchas obras. Y seguir mejorando la Educación. Ese es el objetivo. Después en octubre se discutirá el rumbo económico del país”.

LEY BASES. “La Ciudad ya aprobó muchas de las cosas que se plantean en una Ley Bases. Por ahí Adorni no sabe o no conoce que hemos sacado más de 170 trámites. En estos 16 meses hemos dado de baja 13.400 contratos de planta política. Y no hablo de enfermeros, médicos, policías ni maestros. Nos permitió bajar el gasto y aguantar la crisis, además de hacer obras. El año pasado el 19% de nuestro presupuesto fue para obras. Ley Bases necesitaba la Nación y por eso desde el PRO la acompañamos dos veces”.

LA CIUDAD NO ES LA NACIÓN. “La Ciudad está con equilibrio financiero y superávit desde hace años: menos del 1 % de nuestro presupuesto se gasta en deuda. No aplica llevar adelante en la Ciudad las mismas recetas para la catástrofe que le dejó el gobierno kirchnerista a la Nación”.

MOTOSIERRA. “Más que motosierra en la Ciudad tenemos que usar cuidado y cariño, que es distinto a llevarse puesto cosas. Con la motosierra ponemos en riesgo que haya menos maestros, menos cultura, que Julio Bocca no esté en el Teatro Colón, que no hagamos las obras del Centro Cultural General San Martín… Todas esas cosas son valiosas, parte de nuestro patrimonio. Tenemos miradas distintas.”