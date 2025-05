Así quedaron definidos los cruces de los octavos de final

El Xeneize igualó 1-1 con Tigre y el Millonario se impuso ante Vélez en el Monumental.

5 de Mayo de 2025 07:14hs

El Torneo Apertura afrontó su última jornada, fundamental para definir los cruces de octavos de final del torneo. Tras un jornada de sábado que definió a Instituto como el último clasificado, este domingo el empate de Boca Juniors por 1 a 1 con Tigre y la victoria de River Plate ante Vélez por 3-1 terminaron de resolver los enfrentamientos de la instancia de eliminacion directa.

LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Argentinos Juniors vs. Instituto

San Lorenzo vs. Tigre

River Plate vs. Barracas Central

Racing vs. Platense

Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata

Huracán vs. Deportivo Riestra

Boca Juniors vs. Lanús

Independiente vs. Independiente Rivadavia