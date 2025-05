F1: Piastri ganó su cuarta carrera del año y se consolida como candidato al título

El joven australiano acosó y llevó al error a Verstappen como no se ha visto en años en la F1. El neerlandés tampoco pudo con Norris. Russell rascó un podio. Albon quinto. Ferrari, hundido en la intrascendencia.

4 de Mayo de 2025 18:37hs

Aplastante victoria de Oscar Piastri en el GP de Miami de F1, y no menos contundente 1-2 de McLaren. Pese a que Max Verstappen mostró la misma mezcla de explosivo talento y sucias mañas para quedar puntero en el arranque, el australiano acosó al neerlandés hasta llevarlo al error, de una manera que no se veía hace años, y que recuerda al fastidio que provocaba Montoya en Schumacher, hace un cuarto de siglo, en un momento en el que nadie le hacía sombra al heptacampeón alemán. George Russell de Mercedes completó el podio en la tercera posición.

La sexta cita de la temporada comenzó en condiciones de seco, con una temperatura en pista elevada. Max Verstappen tuvo una buena salida, pero un bloqueo en la primera curva le abrió una oportunidad a Lando Norris, quien sin embargo cayó al sexto lugar tras una maniobra agresiva del neerlandés en la segunda curva. Kimi Antonelli se colocó segundo, seguido de Oscar Piastri y George Russell. Un coche de seguridad virtual temprano, provocado por un pinchazo de Jack Doohan, neutralizó brevemente la carrera.

Tras el reinicio, Piastri adelantó rápidamente a Antonelli, y Norris hizo lo propio con Alexander Albon. En la séptima vuelta, Norris superó a Russell, colocando a ambos McLaren a la caza de Verstappen. La amenaza de lluvia añadió tensión a las comunicaciones por radio. En la novena vuelta, Piastri ya estaba en zona de DRS con Verstappen, mientras que Fernando Alonso sufrió un trompo, cayendo a la decimoctava posición; el peor año del Nano en su trayectoria en la F1: el auto no da nada, pero él no está inspirado, y la tabla de posiciones lo muestra sin puntos, contra 14 de su compañero de equipo, el no muy dotado Lance Stroll.

La batalla entre Verstappen y Piastri fue intensa, con varios intentos de adelantamiento por parte del australiano. Finalmente, en la vuelta 14, Piastri realizó una maniobra inteligente para tomar el liderazgo. Norris también superó a Verstappen unas vueltas después, pero para entonces Piastri ya había logrado una ventaja considerable. Carlos Sainz, por su parte, acusaba problemas aerodinámicos desde la primera vuelta, a causa de un golpe, y terminó perdiendo la sexta posición con Albon.

A partir de ese momento, con la amenaza de tormentas eléctricas disipándose, los McLaren impusieron su ritmo, ampliando su ventaja sobre Verstappen. Antonelli y Russell intentaban mantenerse cerca del neerlandés, mientras que Charles Leclerc se acercaba a Sainz. Las paradas en boxes comenzaron alrededor de la vuelta 26, y un coche de seguridad virtual debido a un problema en el motor Ferrari de Oliver Bearman permitió a varios pilotos, incluyendo a los McLaren y Russell, ganar tiempo en sus detenciones.

Tras las paradas, los McLaren mantuvieron su dominio, con Russell ahora tercero, por delante de Verstappen y Albon. Sainz adelantó a Leclerc, pero posteriormente ambos Ferrari lo superaron en el relanzamiento, tras otro coche de seguridad virtual.

Los de Maranello perpetraron otro sainete para intercambiar posiciones, con un Hamilton muy quejoso e hiriente en sus mensajes y un Leclerc que cada año que pasa en Ferrari está más furioso. No es para menos: Ferrari se hunde en la intrascendencia, luego de reconstruir un auto que terminó 2024 de manera muy prometedora. Ahora, si las mejoras de Imola o, a más tardar, Montmeló, no cuajan, habrá que apostar todo a 2026, para cortar camino con el nuevo reglamento; los rumores no dejan mal parados a los motores de Ferrari de cara al año próximo (los demás, salvo Mercedes, parecen en graves problemas ante un reglamento demagógica e irreflexivamente construido por la FIA cuando arreciaban las críticas a la industria automotriz, y que los deja ahora ante un posible año catastrófico nivel 2014).

En las últimas vueltas, Norris recortó distancias con Piastri, pero no lo suficiente para disputarle la victoria. Finalmente, Oscar Piastri cruzó la línea de meta en primer lugar, seguido por Lando Norris y George Russell, completando el podio. Verstappen fue cuarto, y Albon superó a Antonelli para ser quinto. Los Ferrari intercambiaron posiciones en la última vuelta, con Leclerc sexto y Hamilton séptimo, mientras que Sainz finalizó noveno y Alonso decimoquinto.

Piastri confirma lo que mostró en sus años en categorías formativas: es un piloto de una gélida eficiencia, un Federer de la F1. No emociona, no es carismático, no hace declaraciones altisonantes, pero tiene una solidez abrumadora. Por ahora, va camino a su primer título.