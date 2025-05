Adriana Olima, intendenta de Famatina: "El terremoto más fuerte fue cerca de las 13. Se oía un ruido espantoso, no se entendía si era el derrumbe de las montañas. Fueron los momentos más angustiantes. No hay víctimas fatales. Se cayeron en localidades pequeñas algunas casas de adobe, muchas de las cuales no están habitadas, se usan como depósitos", consignó Adriana Olima, intendenta de esa localidad.

1 de Mayo de 2025 17:28hs

