Día del Trabajador: “Es más necesario que nunca mantenernos unidos”

La expresidenta publicó un posteo tras los fuertes cruces en la Legislatura bonaerense por la eliminación de las PASO y los plazos electorales.

1 de Mayo de 2025 08:39hs

La actual titular del Partido Justicialista analizó la actualidad económica y remarcó que la conmemoración de este 1° de mayo se da en un contexto complejo para los trabajadores con "pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios" y "la intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos conquistados".



"En este contexto es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso", expresó.

"Hay un síntoma de buscar una tensión y ruptura, llevar a un peronismo a la ruptura y en esa no vamos a entrar, se plantearon cosas que no son reales como extorsiones y no hacer oficialismo",