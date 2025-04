Trump quiere demandar a The New York Times por ”interferir en las elecciones”

Criticó duramente la cobertura de ese medio sobre su demanda contra Paramount, propietario de CBS, en la que reclamó diez mil millones de dólares de indemnización por una entrevista realizada a Kamala Harris durante la campaña electoral.

30 de Abril de 2025 14:25hs

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, analiza demandar a The New York Times por "interferir en las elecciones". En su plataforma Truth Social, Trump criticó duramente la cobertura del New York Times sobre su demanda contra Paramount, propietario de CBS.

En noviembre del año pasado, Trump presentó una demanda contra CBS, exigiendo una indemnización de 10 mil millones de dólares por la entrevista de la cadena en "60 Minutes" con la entonces vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

La demanda fue inmediatamente ridiculizada por los abogados defensores de la Primera Enmienda, quienes la calificaron de "frívola y peligrosa".