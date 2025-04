Qué propusieron los principales candidatos a la Legislatura porteña

El 18 de mayo se enfrentarán Adorni, Santoro, Lospennato, Larreta, Marra y otros sectores, en un comicio que dará señales de cara a la pelea nacional; hoy discuten en el canal local

30 de Abril de 2025 07:35hs

Los candidatos que encabezan las 17 listas a legisladores porteños se cruzaron en un debate que se extendió por casi tres horas, con pocas propuestas parlamentarias concretas y mucha polarización entre la política libertaria del presidente Javier Milei y el kirchnerismo.

El formato -que solo permitió hacer preguntas en 20 segundos- habilitó pocas posibilidades a los cruces entre la gran cantidad de candidatos.

Los postulantes que encabezan las listas a legisladores en CABA para los comicios del 18 de mayo intercambiaron sus ideas. "Me presento para pelear contra el abandono en la Ciudad", aseguró Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires). Manuel Adorni (LLA), Silvia Lospennato (PRO) y Ramiro Marra (UCeDé) apuntaron contra el kirchnerismo. Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires) cargó contra su sucesor Jorge Macri al decir que la Capital Federal "da lástima".



Trapitos, basura, inseguridad, jubilados, juventud y subtes fueron algunos de los tópicos más usados por los candidatos, pocos para marcar una problemática de la Ciudad y la mayoría proyectándola al país.

En el debate no faltó la propuesta de Marra para unir fuerzas con LLA, que Adorni rechazó con un “somos la única alternativa para ganarle al kirchnerismo”, así como tampoco las acaloradas intervenciones de Ricardo Caruso Lombardi -del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)-, que apeló constantemente a comparaciones futboleras para explicar sus propuestas de campaña. “No digan ‘siempre son los mismos’. No son todos lo mismo. Acá se maneja todo con resultados, si no preguntale a Gago que por un partido se tuvo que ir”, aseveró.