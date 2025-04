"Larreta fue a buscar los votos decespionados del PRO", explicó Facundo Nejamkis, analista político.

30 de Abril de 2025 11:41hs

Facundo Nejamkis, analista político y director de Opina Argentina analizó las elecciones legislativos. "Larreta fue a buscar los votos decespionados del PRO", explicó. "Cada candidato criticó a quien le puede sacar votos" .

"En la Ciudad gobierna el PRO pero a una gran parte no le gusta, lo mismo ocurre con la presidencia de Milei", remarcó. "No recuerdo unas elecciones legislativas que hayan despertado tanto interés. No es por los cargos- Hay mucha interna y disputa. Es una lucha de poderes".