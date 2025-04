”Le pedí permiso a Francisco para que el nuevo estadio lleve su nombre. Me dijo que sí”

"Muy dolido y mucha tristeza. Tenía una relación con él. Siempre nos mandábamos cartas. El 2 de abril respondió una diciendo que estaba un poco mejor y le dije que sigo rezando por él", dijo Marcelo Moretti, presidente del Cilcón.

22 de Abril de 2025 12:43hs

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo dialogó con el equipo de fútbol Continental.



"Le agarré la mano y le pedí permiso para que el nuevo estadio lleve su nombre. Se quedó unos segundos, donde pensé que me respondía negativamente, y me dijo que sí, cómo no. Él estaba emocionado".

"Le contamos la idea nuestra del estadio. Él fue participe importante, fue socio refundador y quien puso el dinero para comprar los metros cuadrados en Boedo".

"Le estamos pidiendo permiso a La Liga y AFA para que los jugadores salgan el sábado contra Central con una remera conmemorativa con la imagen de él o con una frase de él. Vamos a hacer una misa ese mismo día a la mañana".