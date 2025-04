Axel recordó a Francisco: "Le canté cuatro veces y me afectó mucho su partida"

"En nuestro país la política termina manchando todo y la pelota no se mancha. La música no se puede manchar, no se puede desdibujar por un pensamiento político. Hoy nos quedamos sin Francisco y lamentablemente no pudo visitar la Argentina", dijo el cantante.

22 de Abril de 2025 11:02hs

Axel cantó para el Papa Francisco en cuatro ocasiones. Estas actuaciones incluyeron su asunción como Papa, la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y en el Vaticano. "Cuando me enteré de la muerte del Papa estaba manejando y me obligue a parar el auto. Me afectó mucho y me puse a escribir una oración. Recordé las cuatro veces que canté para el", explicó Axel en diálogo con Fernando Carnota. "En nuestro país la política termina manchando todo y la pelota no se mancha. La música no se puede manchar, no se puede desdibujar por un pensamiento político. Hoy nos quedamos sin Francisco y lamentablmente no pudo visitar la Argentina", aseguró.