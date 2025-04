Gustavo Costas: "Al hincha que se quede tranquilo que queremos ganar todo y vamos por todo"

"El objetivo es ganar el viernes. Vamos partido a partido. Todos son importantes. Uno quiere todo, a veces es difícil. Nosotros no tenemos un equipo abundante. Nos costó porque se lesionaron muchos jugadores y ahora estamos cada vez mejor".

17 de Abril de 2025 09:32hs

Gustavo Costas dialogó con el equipo de Fútbol Continental.

"El objetivo es ganar el viernes. Vamos partido a partido. Todos son importantes. Uno quiere todo, a veces es difícil. Nosotros no tenemos un equipo abundante. Nos costó porque se lesionaron muchos jugadores y ahora estamos cada vez mejor, dijo el DT de Racing.

"No me gusta poner excusas. trajimos un grupo de jugadores que no jugaron las cosas que han lograron; partidos con 50.000 perosnas o estas finales. Después de haber ganado, el cuerpo se relaja".

"Los chicos como Salas y Maravilla no jugaron esta clase de campeonatos con esta gente, que tenes que ganar sí o sí. Acá hay que ganar todos los días. No es por poner excusas pero para mi nos paso eso".

Confío mucho en el grupo. Al hincha que se quede tranquilo que queremos ganar todos y vamos por todo".

"Para ser grande al club le tenés que dar copas, no solo con la gente. Racing es grande por su gente pero tambien con copas. Necesitas a nivel internacional para que Racing aparezca".

"Me gusta potenciar al jugador. El que tiene hambre, que no está salvado. Jugadores intensos que se matan por la camiseta y por el grupo. La parte humana es fundamental. Que sea buena gente, tire para adelante y tenga ganas de ganar cosas".

"El coco basile es mi padre futbolístico".

"A Maravilla que no lo convoquen de la selección. Me gustaría por él, pero a veces vuelven y... lo quiero conmigo todo el día".

"Es la primera vez que estoy en Racing que nos vengan a buscar a todos los jugadores. Vinieron hasta por Cambeses que es el arquero suplente".

"SI Juanfer quiere ir a river, no me voy a enojar. Nos dio a nosotros lo que nos tenía que dar y estoy eternamente agradecido porque desde el primer día me dijo que íbamos a ganar la copa. Ojalá sea feliz, le deseo lo mejor. Los jugadores son con mis hijos. No me voy a poner mal si se va".

Si vos querés salir campeón, te tenés que cruzar con el que venga. Independiente pasa por un momento muy bueno. Le digo a los jugadores: 'Al que tiene una camiseta distinta a nosotros, hay que pasarlo por arriba".