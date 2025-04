Carlos 'Puma' Morete: "Si viene Juanfer Quintero, yo vuelvo a ver a River"

"Juanfer es un crack. Lo sacó campeón a Racing. La rompe. Con 2 o 3 toques le da claridad al juego, explota a los jugadores, los agrandas. Ojalá que vuelva", dijo el ex jugador y referente de River.

16 de Abril de 2025 15:46hs

Otras frases de Morete en Fútbol Continental:

"No se la pueden agarrar con Borja. Él es goleador y ese es el puesto de mierda, cuando el equipo no funciona o andan en una mala racha, se la agarran con el delantero".

"Le veo la cara a Gallardo como está sufriendo porque no le encuentra la vuelta. La culpa es de los que eligieron a los jugadores que trajeron. Si te gastás 26 millones de dólares entre Driussi y el colombiano, que me parece que es buen jugador, River compró en la guita que vende. Una cosa de locos".

"No le encuentra la vuelta porque no tiene jugadores de categoría. No tiene 1 o 2 que la rompan en el medio. Tiene problemas de eficacia en el armado. El delantero más peligroso que tiene River es Montiel, que llega al fondo y tira el centro. River tiene que meter 10 situaciones de gol por partido y le falta un crack que no existe. El último fue Riquelme".

"Traés a Driussi que no sabes de que juega. El Pity Martínez no sé si está lesionado o si está bien. Mastantuono le cambió la cara a River, lo está salvando. Después no sabe a quién poner. Subiabre juega bien".

"A mí encanta Borja. No me gusta que salga a pelearse con todos, que esté en todos los despelotes. Pero es el único delantero que tiene River".

"Cualquier equipo que se le anime a River en el Monumental, le gana".

"Ojalá que Gallardo la revierta. Es un tipo inteligente pero él no juega".

"Me cago de risa cuando dicen que River trajo defensores campeones del mundo. Campeones del mundo porque estaban en el plantel. Estos eran todos suplentes. Los respeto porque nos dieron un título pero no estaban jugando ninguno".