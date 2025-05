“El problema de falta de vacantes es persistente en la ciudad desde hace diez años”, dijo Martín Sigal

La Vuelta / El director ejecutivo de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, explicó que en 2010 faltaron 6.000 lugares para chicos de entre 45 días y cinco años. “Un juez ordenó al gobierno porteño que solucione el problema con la construcción de escuelas”, agregó y precisó que el inconveniente es mayor en la zona sur de la ciudad.

14 de Febrero de 2011 21:49hs

En dos semanas comienzan las clases en gran parte del país y existe una dificultad en cuanto a vacantes en muchos establecimientos para chicos de entre 45 días y cinco años.



Existe una demanda contra el gobierno porteño ya que en el 2010 faltaban seis mil vacantes para cubrir esta franja etárea en las escuelas públicas.



Uno de los directores de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, Martín Sigal, institución que inició la acción legal, aseguró que “el problema de falta de vacantes es persistente en la ciudad desde hace diez años”.



“Un juez ordenó al gobierno porteño que solucione el problema con la construcción de escuelas; logramos llegar a un acuerdo con la actual gestión para absorber ese faltante”, explicó.



La ley nacional establece que la educación es a partir de los cinco años, “con tendencia a universalizarla desde los 45 días también. La Constitución porteña establece que debe impartirse a partir de los 45 días”.



Esto no se cumple porque “falta infraestructura escolar. Durante muchos años, el gobierno contaba con presupuesto que no ejecutaba”, remarcó Sigal.



“El problema afecta mayormente a quienes no pueden costear guarderías privadas, con foco en la zona sur de la ciudad”, agregó.



“Celebramos que el gobierno porteño haya reconocido el problema. A partir del acuerdo que logramos tenemos fe en que en diciembre de 2012 se haya solucionado el inconveniente de vacantes”, concluyó Sigal en La Vuelta.