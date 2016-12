Terrorismo

El grupo había jurado lealtad a Estado Islámico a través de Internet, pero no había tenido comunicación con el grupo jihadista

"No es solamente un cambio de táctica; genera una repercusión distinta a la anterior, porquees menos identificable", analizó el ex canciller de Alfonsín y De la Rúa.

"Se introdujeron reformas, creemos que nos va a acompañar el kirchnerismo. Siendo amplia la cobertura de la ley, no entra cualquier delito", destacó Gabriela Burgos (diputada UCR).

"Ha servido en otros países en ocasiones y en otras no, hay que usarla con prudencia. En México no sirvió tanto, en Brasil un poco más", matizó el ministro de Justicia.

"Debemos destruir al ISIS. Me reuniré con Obama y Putin", dijo el presidente de Francia.

Audio

"La Argentina ha enviado más de 8 exhortos y no solamente no nos contestan sino que sale un comunicado en Clarín de alguien que no se identifica", se indignó el canciller argentino