"Los usuarios no deben financiar las inversiones, ése es un concepto equivocado. Además, reciben un servicio de pésima calidad", argumentó Héctor Polino, de Consumidores Libres.

"Ahorrarse 30 pesos en la factura no le va a cambiar la vida. Hay que gastar lo menos posible durante el pico de potencia, no de energía", explicó Luis Juanicó, ingeniero nuclear.

"Ya estamos agobiados por la inflación, los tarifazos, los despidos, la precarización laboral. El Gobierno nos atiende muy bien, pero no reacciona", señaló Juan Carlos Alderete.

"Condonar deudas a las concesionarias de luz es beneficiar a quienes no cumplieron; ganaron fortunas en los 90 y jamás invirtieron", se indignó Gustavo Callejas.

"El cambio no puede consistir en un aumento del 200% cada 6 meses. Deben trasparentar costos y trabajar en una tarifa social más abarcativa", consideró Sandra González, de Adecua.

"Hay responsabilidades concretas del Gobierno (en la inflación) con un tarifazo que fue salvaje. Si el Gobierno no escucha, la CGT tendrá un plan de lucha", alertó el triunviro.

Audio

"Espero que el Gobierno no tome la actitud que tuvo con las tarifas. No estamos reclamando un aumento que correspondería, sino no perder poder adquisitivo", planteó Roberto Baradel