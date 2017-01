"Es un proceso electoral muy singular y que esperemos que no se repita en los próximos años", analizó Ana María Salazar, ex asesora de la Casa Blanca en la presidencia de Clinton.

"Un error estratégico del gobierno fue no haber advertido las consecuencias de la situación energética", admitió Emilio Apud, ex secretario de Energía de De la Rúa.

"Moreno me pidió que fuera a un anuncio con la misma corbata con la que había dicho que no me gustaba la Ley de Medios", ejemplificó Héctor Méndez, ex presidente de la UIA.