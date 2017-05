Policía Bonaerense

"Siento mucha bronca incredulidad; no parece creíble que lo ataquen en su oficina", expresó Víctor Violini, presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata.

"No veo relación directa con la causa que le envié a Cartasegna, porque no la leyó, cuando sufrió el primer ataque ni siquiera le había llegado", señaló el fiscal Marcelo Martini.

"Es altamente probable que el agresor sea alguien que trabaja dentro del edificio, porque la seguridad no advirtió cosas extrañas", señaló Julio Conte Grand, procurador bonaerense.

"Me pegaron dos hombres y una mujer a cara descubierta en plena calle y no me dejaron dudas de que esa era la causa que los preocupaba", relató Fernando Cartasegna.