Paritarias Docentes

El gobernador subrayó que es una de las únicas dos cartas magnas provinciales que no se reformaron desde 1983, y enfatizó que, "si la reelección es un obstáculo, me corro".

El ministro de Trabajo bonaernse se quejó de que no se valoren temas como "la inclusión de robótica, la universalización de los comedores y la inversión en infraestructura".

"18 no tenían alumnos, 11 tenían 1 y el resto, menos de 5. Los docentes estarán en disponibilidad, pero no podemos tener más alumnos que maestros", argumentó Sergio Siciliano.

No es absurdo ni disparatado lo que estamos haciendo,le contestó a Petroccini el Min.de Trabajo bonaerense y aclaró:"Vamos por una oferta que supere para destrabar el conflicto".

"El comienzo de clases no depende de nosotros. Todavía no tuvimos paritarias. Lo que no hay de parte del Estado es una mesa de diálogo", declaró la Secretaria General CTERA.