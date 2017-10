Nicolás Maduro

"En la Argentina no existe el consumo como pasa en Europa con conejos y liebres. Hace unos 30 años se intentó instalar una industria, pero es muy pequeña", dijo Juan Enrique Romero

'La vida cotidiana es muy complicada, no se puede prever cómo será el día', relató desde Caracas el diplomático de la Embajada Argentina en Venezuela, Eduardo Porretti.

"El documento de Maduro es el Carnet de la Patria, no es un documento válido para votar, relató Eugenio Martínez periodista desde Caracas tras la Constituyente.

Audio

"Mientras no haya muchos más muertos, mientras no baje la gente de las villas, el régimen se va a mantener", opinó Eduardo Sadous, ex embajador en ese país.