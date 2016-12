"No esperábamos tanta desprolijidad, inconstitucionalidad y nulidad de parte de Ercolini", argumentó Gregorio Dalbón, abogado de la expresidenta.

"Hay una negación que tiene que ver con la estrategia; no puede mostrar su inocencia, entonces se victimiza", se indignó Margarita Stolbizer, diputada del GEN.

"El director de Vialidad Nacional de Macri dijo que no se registraron sobreprecios en las obras de Lázaro Báez", recordó Héctor Recalde, diputado del FpV.

"Yo no he hablado con nadie de alianzas políticas para 2017, me parece una falta de respeto tras votar tantas veces el año pasado", afirmó Margarita Stolbizer, diputada del GEN.