El ex juez de la Corte Suprema acusó al gobernador Gerardo Morales por el arresto de la líder de la Tupac Amaru.

"Todavía no hablé con el gobernador de mi provincia, pero coincidimos en el alto costo del proyecto de Ganancias para las provincias", argumentó Lucila Crexell, senadora del MPN.

"En la primera reunión con el Presidente estaban casi todos los gobernadores; en las últimas no había más de seis", graficó Mario Das Neves, gobernador chubutense.

"Asistieron el gobernador cordobés, ex gobernadores constitucionales y representantes de la oposición", consignó Ignacio Cadario, enviado al Vaticano.

"Nos niegan información. Cambió el presidente, cambió el gobernador, lo que no cambió fue la forma de ningunear a Jáchal", denunció Saúl Ceballos, de Jáchal No Se Toca.

"Vamos a priorizar algunas zonas urbanas y el límite con Córdoba. No es un parche, sino un plan de trabajo coordinado de un año y 4 meses", destacó el gobernador santafesino.

"Le dije que a Bressi no lo recomendaba por una sospecha de un cohecho en 2004. Ritondo me dijo que lo pedía la Embajada, o sea la DEA", explicó el ex gobernador Felipe Solá.