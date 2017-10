"Lamentablemente están publicando fotografías del presunto cadáver (de Maldonado), me parece deleznable, pero si es, no tiene casi degradación", alertó Enrique Prueger.

"El violento no mata de golpe ni al azar, va eligiendo la mujer y la familia y planeándolo", explicó el doctor Julio Torrada, presidente de la Fundación Wanda Taddei.

"Si no se financia el déficit con inflación, se financia con deuda; el camino es reducir el déficit a 3,2%", argumentó el presidente, Mauricio Macri, en conferencia de prensa.

"En la medida en que no le sirva al peronismo para llegar al poder, Cristina no le sirve a nadie. La diferencia con las PASO son los que no habían ido a votar en agosto", planteó.