"Es importante que no se dilate el tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria", explicó Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, que realiza ollas populares en CABA.

"Antes decían que no tenían más dinero, y les dijimos que habían ejecutado el 30% del presupuesto. No había margen para recortar en un tema tan sensible", planteó Daniel Menéndez.