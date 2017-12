Educación Pública

"Nos permite diseñar políticas públicas exactamente como el Operativo Aprender. El resultado no pondrá en riesgo el puesto de nadie", enfatizó el ministro Alejandro Finochiaro.

"De esta reforma no se sabe más que 25 diapositivas, pero que revelan los verdaderos intereses del Gobierno, como no contratar más maestros", afirmó Juan Daumas, del Nacional Bs As