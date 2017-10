"Habiendo reclamo judicial, no hay obstáculos para votar el desafuero; aunque es una opinión personal, coincide con lo hablado en el Movimiento Evita", alegó Fernando Navarro.

Lo aseguró la diputada de la UCR, Carla Carrizo tras conocerse que Julio De Vido no será expulsado.

"Me parece que el tema merecía un tratamiento distinto, despejando cualquier aprovechamiento electoral", argumentó Margarita Stolbizer, diputada y líder del GEN ahora en 1País.

"No me sorprendieron las razones para votar contra la expulsión de De Vido, pero quería escucharlas", sentenció María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once